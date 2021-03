Regno Unito: governo considera di inviare all'estero richiedenti asilo in attesa di responso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando di inviare all'estero i richiedenti asilo in attesa di un responso circa l'esito della loro domanda. La ministra dell'Interno Priti Patel pubblicherà la prossima settimana i dettagli dei piani per un "importante cambiamento" nel sistema della gestione dei richiedenti asilo e dell'immigrazione nel Regno Unito. Tra i luoghi considerati per l'analisi delle richieste vi sarebbe stata Gibilterra, l'Isola di Man e due non meglio specificati Territori Britannici d'Oltremare. Altre isole al largo della Scozia sarebbero al momento in considerazione, insieme a Paesi terzi, dato che il governo si è detto convinto che inviare migranti in Paesi terzi per processare le loro richieste non sarebbe una violazione della Convenzione europea dei diritti umani, di cui il Regno Unito è firmatario. Sono oltre 800 le persone che hanno attraversato illegalmente il Canale della Manica quest'anno, tre volte tanto il numero di persone che avevano effettuato la traversata nello stesso periodo nel 2020. Il governo sostiene che molti di essi effettuano la rischiosa traversata del braccio di mare più trafficato del mondo dopo aver visto rifiutata la propria richiesta di asilo in Paesi appartenenti all'Unione europea. (Rel)