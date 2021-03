Ue: Lagarde (Bce), inflazione area euro potrebbe aumentare nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che l'inflazione nell'area dell'euro aumenti nei prossimi mesi, ma una certa volatilità è prevista per tutto il 2021. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella sua dichiarazione introduttiva all'audizione della commissione economia del Parlamento europeo. “Le pressioni sottostanti sui prezzi dovrebbero aumentare leggermente quest'anno a causa degli attuali vincoli di offerta e della ripresa della domanda interna. Tuttavia, riteniamo che queste pressioni rimarranno complessivamente contenute, riflettendo anche le dinamiche salariali basse e il passato apprezzamento dell'euro”, ha spiegato Lagarde. “Una volta svanito l'impatto della pandemia, il venir meno dell'elevato livello di allentamento, sostenuto da politiche fiscali e monetarie accomodanti, contribuirà a un graduale aumento dell'inflazione nel medio termine. Le misure basate sui sondaggi e gli indicatori di mercato delle aspettative di inflazione a lungo termine rimangono a livelli contenuti”, ha aggiunto la governatrice della Bce. “Mentre le nostre ultime proiezioni prevedono un graduale aumento delle pressioni inflazionistiche sottostanti, le prospettive di inflazione a medio termine - con un'inflazione annua prevista all'1,5 per cento nel 2021, all'1,2 per cento nel 2022 e all'1,4 per cento nel 2023 - rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle di dicembre 2020 e al di sotto del nostro obiettivo”, ha detto Lagarde. (Beb)