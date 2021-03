Egitto-Svezia: telefonata tra ministri Esteri Shoukry e Linde, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio in videoconferenza con l’omologa della Svezia, Ann Linde. Lo riferisce un comunicato della diplomazia del Cairo. Le parti hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l’Egitto e la Svezia in tutti i campi, e dei mezzi per ampliarle ulteriormente. I due ministri hanno anche parlato della situazione generale in Medio Oriente. Linde e Shoukry hanno affermato il loro desiderio di promuovere la collaborazione congiunta, e di sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in vari settori, con un focus speciale su energie rinnovabili, trasformazione digitale e infrastrutture. In questo contesto i capi delle diplomazie del Cairo e di Stoccolma hanno ribadito l’importanza di proseguire le consultazioni politiche, allo scopo di coordinare le posizioni su questioni regionali e internazionali di interesse comune, specialmente su questioni legate alle Nazioni Unite, ai diritti umani e allo sviluppo. Durante la conversazione è stato discusso inoltre l’impatto della pandemia di Covid-19, unitamente ai mezzi per affrontarlo tramite sforzi internazionali concertati. (Cae)