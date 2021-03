Marocco: ministero Salute raccomanda di continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Marocco ha raccomandato di continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca nelle campagne di vaccinazione nazionali, dopo un incontro con Comitato consultivo nazionale sul controllo dei farmaci. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”. La Commissione si è riunita mercoledì per studiare e valutare gli effetti collaterali relativi ai disturbi della coagulazione e agli eventi tromboembolici nei beneficiari del vaccino AstraZeneca utilizzato per sviluppare l'immunità contro il virus Covid-19, ha affermato il ministero in una nota. I suoi membri hanno confermato all'unanimità che i benefici del vaccino AstraZeneca superano i rischi e che non esiste un collegamento diretto tra questi effetti collaterali e l'uso di questo vaccino.(Res)