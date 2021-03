Regno Unito: "misoginia" considerata come crimine d'odio a partire dall'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "misoginia" sarà classificata come un crimine d'odio dalla polizia inglese e gallese dopo che il governo di Londra ha accolto le richieste dei manifestanti e dei gruppi di interesse in seguito all'omicidio di Sarah Everard. Il governo ha pertanto annunciato che a partire dall'autunno le forze dell'ordine si vedranno richiedere di registrare e identificare i crimini di violenza come tali, includendo lo stalking e le molestie sessuali, se la vittima riterrà che questi siano stati motivati da "ostilità verso il proprio sesso". Le associazioni in favore del provvedimento hanno accolto con favore la notizia, definendola un "grande cambiamento" che incoraggerà più donne a riportare alla polizia episodi di molestie e violenza, consapevoli ora che questi saranno trattati come un "crimine grave". Secondo alcune ricerche, l'80 per cento delle donne nel Regno Unito sarebbe stata molestata in un modo o nell'altro almeno una volta nella vita, e il 90 per cento di loro non lo avrebbe riportato alla polizia perché non credeva il responsabile sarebbe stato perseguito e l'atto preso seriamente. (Rel)