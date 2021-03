Covid: Palù (Aifa), su AstraZeneca forse eccesso precauzione ma è sempre utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di sospendere la somministrazione del vaccino AstraCeneca, in attesa di ulteriori valutazioni, “forse è stato un eccesso di precauzione ma la precauzione è sempre utile”. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera. “Nel Regno Unito - ha ricordato - sono state vaccinate quasi 13 milioni di persone con AstraZeneca e 15 con Pfizer, gli inconvenienti trombociti sono stati molto pochi e nessun caso mortale era in relazione con la vaccinazione”. Dunque “attendiamo con fiducia la decisione dell’Ema sul vaccino”, prevista per oggi. (Rin)