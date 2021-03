Milano: Sala, ambientalismo che si rivolge a imprese è buonsenso non vezzo, il sindaco parla da leader nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un candidato al secondo mandato di sindaco di Milano che parla come il leader nazionale di un partito ambientalista che, in Italia, è ancora tutto da costruire, anzi da ricostruire, sulle “macerie” dei Verdi. È questa l'impressione lasciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un dibattito con il leader di Azione, Carlo Calenda. “Resterò a Milano per tutti i cinque anni”, ha precisato Sala, ma le sue parole hanno avuto un ben più ampio respiro. “Io non faccio l'ecologista di vezzo, ma credo che, in questo momento , seguire questo trend universale di un'ambientalismo che parla alle imprese e crea lavoro sia obbligatorio, ma non solo per i fondi pubblici. Sono le aziende che cercheranno di rinnovarsi dando maggior attenzione a questo trend, per cui è buon senso, non è vezzo”. “Qualcuno mi dovrà spiegare”, ha detto, "perché in Germania i verdi prenderanno probabilmente il 40 per cento e in Italia siamo al 2 per cento”, sostenendo la posizione degli ambientalisti europei che “dialogano con il mondo dell'impresa”, e lasciando intendere che l'ecologismo italiano non abbia saputo compiere questo passaggio a fronte di un ambientalismo più idealista. (segue) (Rem)