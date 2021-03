Ue: Lagarde (Bce), mantenere condizioni finanziamento favorevoli essenziale in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli in questa fase della pandemia resta essenziale per ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia, sostenendo l'attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi a medio termine. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella sua dichiarazione introduttiva all'audizione della commissione economia del Parlamento europeo. “Abbiamo concluso che l'aumento dei tassi di interesse del mercato privo di rischio e dei rendimenti dei titoli di Stato che abbiamo osservato dall'inizio dell'anno potrebbe stimolare un inasprimento del più ampio insieme di condizioni di finanziamento, poiché le banche li utilizzano come punti di riferimento chiave per determinare le condizioni di credito. Pertanto, se considerevoli e persistenti, gli aumenti di tali tassi di interesse di mercato, se lasciati incontrollati, potrebbero diventare incoerenti con le attività volte a contrastare l'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione”, ha detto Lagarde. Sulla base di questa valutazione, ha spiegato la governatrice della Bce, “il Consiglio direttivo ha annunciato che prevede che gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp) nel prossimo trimestre saranno effettuati a un ritmo notevolmente superiore rispetto ai primi mesi di quest'anno. Sebbene le registrazioni dei nostri acquisti settimanali continueranno a essere distorte da fattori rumorosi a breve termine, come i rimborsi occasionalmente irregolari, l'aumento del tasso di esecuzione del nostro programma diventerà visibile quando accertato su intervalli di tempo più lunghi”. (segue) (Beb)