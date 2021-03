Ue: Lagarde (Bce), mantenere condizioni finanziamento favorevoli essenziale in questo momento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lagarde, “gli acquisti saranno attuati in modo flessibile in base alle condizioni di mercato e sempre nell'ottica di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento che non sia coerente con il contrasto dell'impatto al ribasso della pandemia sul percorso previsto dell'inflazione. Inoltre, la flessibilità degli acquisti nel tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni continuerà a supportare la trasmissione regolare della politica monetaria”. Se è possibile mantenere delle condizioni di finanziamento favorevoli con flussi di acquisto di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte di acquisto netto del Pepp, questa non dovrà essere utilizzata completamente” ma potrà “essere ricalibrata se necessario per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per aiutare a contrastare lo shock pandemico negativo sul percorso dell'inflazione”, ha detto Lagarde. (Beb)