Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali ppuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricorda le vittime del Covid-19 osservando un minuto di silenzio. Per tutta la giornata gli edifici comunali esporranno le bandiere nazionale, europea e civica a mezz'asta.Piazza della Scala,(ore 11.00)Nel corso dell'evento streaming "I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità", l'amministrazione comunale presenta i risultati e l'impatto del Piano di Trasformazione digitale lanciato nel 2016.diretta streaming (ore 12.00)Flash mob di Milano in Comune e Civica AmbientaLista per chiedere tamponi rapidi calmierati e interventi concreti per agevolare la campagna vaccinale. Interviene Gabriele Mariani, candidato sindaco per Milano in Comune e Civica AmbientaLista.Piazza della Scala (ore 18.00)VARIELa Camera di commercio partecipa alla "Digital Week" 2021con il "Camera Day" su giovani e startup, turismo, donne, export. Apertura con Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milanodiretta streaming (ore 10.00)Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, partecipa a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Alle ore 11.00 viene deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolge l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la commemorazione sono previsti saluti e interventi istituzionali.Evento online "4Green, per un terziario digitale e sostenibile" organizzato da Confcommercio Lombardia in occasione della Milano Digital Week. Apre l'incontro il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. A seguire, è previsto l'intervento dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Il Vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti e Marco Percoco, direttore del Centro Ricerche Green dell'Università Bocconi, commentano i risultati di un sondaggio sui temi della sostenibilità diffuso tra oltre 700 imprese lombarde. Riccardo Porro, Direttore operativo di Cariplo Factory, illustra le opportunità per le imprese del Circular Economy Lab, il primo laboratorio in Italia per l'economia circolare. Moderatore Giovanna Mavellia, Segretario generale di Confcommercio Lombardia.Diretta streaming sulle pagine social di Confcommercio Lombardia (Ore 11.00)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia. Intervengono Stefano Maullu, Coordinatore della città di Milano, l'Onorevole Paola Frassinetti, l'Europarlamentare Carlo Fidanza, l'assessore regionale Riccardo de Corato, il capogruppo a Palazzo Marino Andrea MascarettiSede di Fratelli d'Italia, C.so Buenos Aires 15 (ore 12.15)Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, rende loro omaggio, visitando i cimiteri di 5 parrocchie di rito ambrosiano della Diocesi di Bergamo. La visita dell'Arcivescovo inizia alle ore 16 da Vercurago e toccherà i Comuni Calolziocorte, Monte Marenzo, Erve, Carenno. Al termine, alle ore 20.30, nella parrocchia di Maria Immacolata nel comune di Carenno mons. Mario Delpini celebra la Messa in memoria di don Adriano Locatelli, sacerdote della parrocchia morto di Covid il 19 marzo 2020.Presentazione del libro "le conche. per la navigabilità dei navigli lombardi" promossa dalla Fondazione Carlo Perini in collaborazione con Biblion Edizioni e Associazione Riaprire i Naviglidiretta streaming su youtube (ore 16.00)Nell’ambito della Milano Digital Week una delle quattro lectio magistralis organizzate da Bookcity Milano con protagonista Alec Ross, consigliere dell'amministrazione Obama per l'innovazione e docente alla Columbia University.Modalità telematica (ore 19.00)Il Direttore Musicale della Scala Riccardo Chailly dirige un dittico formato da Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel di Kurt Weill con la regia di Irina Brook, che debutta alla Scala, e un cast in cui spiccano Kate Linsday nei panni di Anna I (nei Todsünden) e Betsy (in Mahagonny) e Lauren Michelle rispettivamente come Anna II e Jessie.Teatro alla Scala (ore 20.00) (Rem)