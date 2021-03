Spagna: oggi al Congresso dei deputati via libera definitivo alla legge sull'eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Congresso dei deputati spagnolo darà il via libera definitiva alla legge sull'eutanasia dopo oltre un anno di elaborazione. L'atto normativo entrerà in vigore tra tre mesi. La proposta di regolamentazione della morte medicalmente assistita era stata presentata dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e durante il suo passaggio attraverso il Congresso dei deputati e il Senato di Madrid, ha dovuto superare vari veti presentati da Partito popolare (Pp) e Vox. Con la nuova legge, le persone maggiorenni che soffrono di "una malattia grave e incurabile" o di una "condizione grave, cronica e invalidante" che colpisce l'autonomia e genera una "costante e intollerabile sofferenza fisica o mentale" possono richiedere sostegno per una morte medicalmente assistita. (segue) (Spm)