Spagna: oggi al Congresso dei deputati via libera definitivo alla legge sull'eutanasia (2)

- Ogni caso sarà supervisionato da una Commissione di garanzia e valutazione creata in ogni comunità autonoma e gli interessati potranno ricevere l'eutanasia circa cinque settimane dopo averla richiesta, dopo essere stati informati delle varie alternative e delle cure palliative disponibili e dopo aver confermato la loro volontà di morire almeno quattro volte durante il processo. L'eutanasia potrà essere realizzata in centri sanitari pubblici, privati o sovvenzionati, sia a casa del paziente, e la legge prevede l'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari che partecipano al processo. (Spm)