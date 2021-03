Lavoro: Fp Cgil, sciopero Gem sospeso, Croce rossa pagherà stipendi, è primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi per i lavoratori della Gem Roma srl, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione, addetti alle pulizie in appalto presso il Centro di Educazione Motoria della Croce Rossa, sarebbe dovuta essere una giornata di sciopero, indetto visti i mancati pagamenti degli stipendi. Ore convulse, quelle che hanno preceduto la sospensione dello sciopero, nella serata di ieri. Dopo la richiesta della Fp Cgil Roma e Lazio e il duro lavoro di questi giorni, Croce Rossa ha finalmente formalizzato la disponibilità al pagamento degli stipendi in surroga, direttamente, senza il rischio che i soldi si perdano nei i vari passaggi tra le ditte, arrivando chissà tra quanto tempo nelle tasche, ormai più che vuote, dei lavoratori. "È un primo passo, e un sospiro di sollievo per i lavoratori, da sempre "abituati" a stipendi a singhiozzo, e senza stipendio da dicembre, tredicesima inclusa, per un ritardo nella filiera dei pagamenti tra i soggetti nell'appalto: Croce Rossa, che opera sul servizio in convenzione con il Ssr, la Gem srl, che ha i servizi in appalto, e che a sua volta affida la commessa a Gem Roma srl", afferma in una nota il sindacato. (segue) (Com)