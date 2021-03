Lavoro: Fp Cgil, sciopero Gem sospeso, Croce rossa pagherà stipendi, è primo passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gem Roma ha comunicato la cessazione dell'appalto al 31 marzo, annunciando quindi la cessazione dei contratti ai lavoratori. Insieme alla surroga é arrivata anche la conferma da parte del Comitato della Croce Rossa di voler procedere all'apertura di un percorso di contrattualizzazione del personale, nel rispetto l'art. 9 della legge regionale 13/2018 che prevede che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, debba avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario", continua la nota. "Riportare regolarità negli stipendi e internalizzare i lavoratori sarebbe un significativo progresso per chi quotidianamente opera all'interno del servizio sanitario pubblico, ma vive nella precarietà, nell'incertezza e spesso, purtroppo, pagano in prima persona i rivoli e le maglie aperte di un sistema di appalti e esternalizzazioni: un sistema su cui è evidente che maggiori regole e criteri stringenti debbano essere individuati, a tutela del lavoro, del rispetto delle professionalità nonché della qualità e continuità dei servizi", conclude. (Com)