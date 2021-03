Fiumicino: atterra a Roma da Addis Abeba con 112 ovuli di eroina nello stomaco, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato un nigeriano di 20 anni, incensurato, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il giovane è atterrato all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino con un volo della compagnia aerea “Ethiopian” proveniente da Lagos/Adis Abeba (Nigeria) ed è stato notato dai carabinieri in servizio preventivo mentre si aggirava nel Terminal 3 in evidente stato di agitazione. I militari lo hanno avvicinato per capire cosa avesse generato quello stato d’animo e dopo i primi accertamenti hanno deciso di accompagnarlo all’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi. Gli esami radiografici hanno evidenziato che il 20enne aveva nello stomaco ben 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 Kg. L’arrestato, dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera, è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)