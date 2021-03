Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin, transizione comando operazioni richiederà tempo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo di principio in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola Coreana, un nodo che pesava ormai da anni sulle relazioni bilaterali. Lo ha annunciato ieri tramite una nota il governo della Corea del Sud, a margine della visita a Washington del capo negoziatore per i colloqui sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola Coreana, Jeong Eun-bo. Secondo le indiscrezioni della stampa sudcoreana, l'accordo di massima prevede un aumento del contributo finanziario della Corea del Sud; il ministero degli Esteri sudcoreano ha riferito che ulteriori dettagli verranno forniti in accordo con l'iter procedurale di adozione dell'accordo. Sino ad oggi Seul si era detta disponibile ad aumentare il proprio contributo ai costi di stazionamento delle truppe Usa del 13 per cento rispetto al livello del 2019, a 920,7 milioni di dollari. Jeong aveva dichiarato lo scorso 4 marzo che Seul e Washington avrebbero potuto raggiungere una intesa di massima entro lo scorso fine settimana. Jeong ha incontrato il 5 marzo la sua nuova controparte statunitense, Donna Welton: si è trattato del primo faccia a faccia tra i due funzionari dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, lo scorso 20 gennaio. (Git)