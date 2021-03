Giappone: banca centrale ampia forbice tassi interesse di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha nominato Junko Nakagawa, primo amministratore delegato donna di Nomura Asset Management, nuovo membro del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone (BoJ), organismo di nove membri che ormai da anni è diviso in merito alla prosecuzione delle politiche di alleggerimento quantitativo senza precedenti adottate in quel Paese, e alle loro potenziali ricadute a lungo termine. Le posizioni di Nakagawa in merito alla politica monetaria del Giappone non sono note, ma gli osservatori citati dal quotidiano "Nikkei" ritengono che la scelta dell'ad di Nomura sia stata operata dal governo del premier Yoshihide Suga per evitare uno slittamento della Boj verso posizioni reflazionarie. (segue) (Git)