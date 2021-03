Usa: lo Stato federale rinvia le scadenze fiscali al 17 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Internal Revenue Service (Irs), agenzia governativa statunitense deputata alla riscossione dei tributi, ha deciso di rinviare di un mese, al 17 maggio, le scadenze fiscali del prossimo 15 aprile, concedendo più tempo ai contribuenti statunitensi per completare la documentazione e versare i tributi in un contesto di difficoltà legato alle ricadute della pandemia di coronavirus. Il rinvio si applica ai singoli contribuenti, inclusi i liberi professionisti, precisa una nota pubblicata dall'Irs ieri, 17 marzo. Sono esclusi dalla proroga i contributi relativi al primo trimestre 2021 delle piccole imprese, che dovranno essere comunque versati il 15 aprile. Il rinvio della scadenza fiscale varrà solamente per i contributi federali, mentre non si applicherà alla tassazione statale. (Nys)