Usa: blocco oleodotto Keystone XL, 21 Stati fanno causa all'amministrazione Biden

- Una coalizione di 21 Stati Usa ha intentato causa all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in risposta alla sua decisione di revocare i permessi per la costruzione dell'oleodotto Keystone XL. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui l'iniziativa è guidata dagli Stati di Texas e Montana. I 21 Stati sostengono che l'amministrazione presidenziale non dispone dell'autorità di alterare unilateralmente le politiche energetiche approvate dal Congresso federale, e che solo quest'ultimo possa regolare il commercio interstatale e internazionale. "Dal suo primo giorno in carica, il presidente Biden ha eletto a propria missione lo smantellamento di tutti i progressi della precedente amministrazione, nello sprezzo completo dei limiti costituzionali al suo potere. La sua decisione di revocare i permessi per l'oleodotto non è solamente un atto illegale, ma anche un danno devastante al tenore di vita di migliaia di lavoratori, delle loro famiglie e delle loro comunità", recita una nota pubblicata ieri dal procuratore generale del Texas, Ken Paxton. (segue) (Nys)