Kosovo: leader Pdk Hoxhaj, da nuovo governo necessari chiarimenti su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje deve assicurare maggiore chiarezza sulla politica estera del Kosovo in vista della formazione del nuovo governo. Lo ha detto il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, secondo schieramento dopo Vetevendosje in base all'esito delle elezioni del 14 febbraio. Parlando ai giornalisti dopo l'incontro con il leader del Vetevendosje Albin Kurti e la presidente ad interim Vjosa Osmani, che ha avviato oggi i colloqui con i partiti parlamentari anche se non intende formare una coalizione con altri partiti albanesi, Hoxhaj ha detto di aver "chiesto chiarimenti" in quanto il governo e la presidenza "giocano un ruolo importante nella politica estera" e per questo il dialogo con la Serbia rimane una sfida fondamentale. Il leader del Pdk ha inoltre invitato Kurti a prendere le distanze dal suo passato "violento", in quanto solo alcuni anni fa gli esponenti del suo partito all'opposizione lanciavano fumogeni e gas lacrimogeni in Parlamento. (segue) (Alt)