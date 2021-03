Kosovo: partito della minoranza turca pone riserva su sostegno a nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader politici dei partiti che rappresentano le minoranze etniche del Kosovo, esclusa quella serba, hanno esternato oggi le loro posizioni riguardo il nuovo governo guidato dal leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Secondo quanto fatto sapere dal Vetevendosje - partito che ha sfiorato la maggioranza assoluta alle elezioni del 14 febbraio - il nuovo governo Kurti dovrebbe infatti reggersi solamente sul sostegno dei deputati delle etnie minoritarie e senza i voti della Lista serba (che conta 10 seggi nel Parlamento di Pristina). L'incertezza maggiore dopo gli incontri di oggi con Kurti e la presidente ad interim Vjosa Osmani è stata esternata dal leader del Partito democratico turco del Kosovo, Fikrim Damka, il quale ha dichiarato che il suo partito ancora non ha deciso se sostenere il nuovo governo. "Saremo presenti alla sessione costitutiva dell'Assemblea nazionale, ma non abbiamo ancora deciso se voteremo in favore o meno del governo Kurti", ha dichiarato il rappresentante del partito turco che, a differenza degli altri parlamentari delle minoranze esclusa quella serba, conta su due deputati potenzialmente decisivi per la nuova maggioranza a Pristina. (segue) (Alt)