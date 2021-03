Kosovo: ambasciatore italiano Orlando a colloquio con vice leader Lista serba Jevtic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto una "telefonata costruttiva" con il vice leader della Lista serba, l'ex ministro Dalibor Jevtic. Il colloquio, come riferisce Orlando tramite Twitter, è stato incentrato sugli ultimi sviluppi, "compresa la preoccupazione comune per i recenti furti nelle Chiese ortodosse". "Ho sottolineato l'importanza di una rapida formazione delle nuove istituzioni e dell'elezione del presidente", ha dichiarato Orlando in riferimento alla situazione politica kosovara. Nei giorni scorsi l'ambasciatore italiano si è congratulato con i nuovi deputati del Parlamento di Pristina, auspicando una rapida formazione del governo così come l'elezione del nuovo capo dello Stato. "C'è molto da fare per combattere la pandemia, rafforzare l'economia e lo stato di diritto, e fare progressi verso l'integrazione euro-atlantica", ha dichiarato Orlando.! (Alt)