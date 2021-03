Coree: Blinken, denuclearizzazione Penisola è nell'interesse della Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, incontrerà i segretari di Stato e Difesa degli Stati Uniti questa settimana, per tentare di rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione tra i due Paesi alleati e la Corea del Nord. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui Seul punta a sollecitare una accelerazione della "revisione strategica" della politica nordcoreana intrapresa dalla Casa Bianca. Il governo Usa ha confermato ieri, 10 marzo, che il segretario di Stato, Antony Blinken, e quello della Difesa, Lloyd Austin, visiteranno Seul il 17 e 18 marzo prossimi, dopo una tappa di tre giorni in Giappone per una ministeriale nel formato "2+2" con gli omologhi di quel Paese. Moon intende incontrare di persona i due segretari Usa, e porre al centro del colloqui il rilancio del dialogo con la Corea del Nord. Blinken e Austin incontreranno anche i loro colleghi sudcoreani, un confronto che secondo una nota della presidenza sudcoreana "è simbolico di un rafforzamento dell'alleanza tra Corea e Stati Uniti, e accelererà gli sforzi del presidente Moon per la promozione del processo di pace coreano". (segue) (Git)