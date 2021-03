Usa: governo federale avvia indagini su incidenti automobili Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Highway Traffic Safety Administration (Nhts), agenzia federale statunitense incaricata della sicurezza stradale, ha intrapreso questa settimana due indagini su altrettanti incidenti che hanno coinvolto automobili elettriche prodotte da Tesla. In entrambi i casi, l'incidente potrebbe essere stato causato in parte dal sistema di guida autonoma di cui sono dotate le vetture. Lo riferisce la stampa Usa, evidenziando che nel secondo caso la Nhtsa ha inviato una squadra di investigatori speciali, dal momento che l'incidente, avvenuto su una autostrada federale nel Michigan, ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato coi lampeggianti accesi. Le due indagini - la prima riguarda un incidente che ha coinvolto un'auto Tesla a Detroit - segnala la possibile intenzione dell'amministrazione Biden di intensificare lo scrutinio sulla sicurezza delle nuove tecnologie per la guida autonoma; sino ad oggi, le autorità federali Usa hanno adottato un approccio incentrato sulla compliance volontaria, per non ostacolare lo sviluppo della nuova tecnologia. L'incidente oggetto dell'ultima indagine della Nhts si è verificato vicino alla capitale del Michigan, Lansing, dove una Tesla guidata da un 22enne si è schiantata contro un'automobile della Polizia impegnata in rilievi per un altro incidente. All'inizio di questa settimana una Tesla con due persone a bordo si è schiantata contro un semi-articolato a Detroit, causando il ferimento dei passeggeri. (Nys)