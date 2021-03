Corea del Nord-Usa: Pyongyang continuerà a ignorare le offerte di dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato oggi, 18 marzo, che è "nel chiaro interesse della Cina" giocare un ruolo "centrale" negli sforzi tesi a persuadere la Corea del Nord ad abbandonare il suo programma di armamenti nucleari, anche dando piena attuazione alle sanzioni imposte a Pyongyang dalla comunità internazionale. Il segretario ha tenuto una conferenza stampa a Seul oggi, a margine della ministeriale nel formato "2+2" cui ha preso parte assieme al segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e ai loro omologhi sudcoreani. I programmi nucleare e balistico della Corea del Nord sono "una fonte id instabilità e di pericolo, una ovvia minaccia per noi e per i nostri partner, ma la Cina ha a sua volta un interesse reale ad aiutarci a gestire questa situazione", ha dichiarato il segretario, che ha evidenziato il rapporto "unico" tra la Cina e la Corea del Nord, e la "tremenda influenza" esercitata da Pechino su Pyongyang. "Mi auguro che qualsiasi cosa accada d'ora in poi, la Cina faccia un uso efficace di tale influenza". Blinken non ha voluto commentare gli ultimi segnali di chiusura al dialogo da parte della Corea del Nord, ma ha evidenziato invece l'importanza dei diritti umani per l'amministrazione del presidente Joe Biden, anche nelle interazioni con Pyongyang. "Siamo determinati a denuclearizzare la Corea del Nord, ridurre la più ampia minaccia posta dalla Corea del Nord per gli Stati Uniti e i nostri alleati, e migliorare le condizioni di vita di tutti i coreani, inclusi i cittadini della Corea del Nord, che continuano a soffrire abusi vasti e sistemici per mano di un governo repressivo" ha detto il segretario. (segue) (Git)