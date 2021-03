Corea del Nord-Usa: Pyongyang continuerà a ignorare le offerte di dialogo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden tenta di aprire un canale di dialogo con la Corea del Nord sin dal metà febbraio, ma sinora non ha ricevuto alcuna risposta da Pyongyang, Lo ha dichiarato domenica 14 marzo, una fonte governativa anonima citata dalla stampa Usa. "Ad oggi non abbiamo ricvuto alcuna risposta da Pyongyang. Da oltre un anno non c'è dialogo attivo con la Corea del Nord, nonostante molteplici tentativi degli Stati Uniti di allacciare un contatto", ha affermato la fonte. L'amministrazione Biden resta ufficialmente impegnata in una "approfondita" revisione della politica Usa nei confronti di Pyongyang. Tale revisione include "tutte le opzioni a disposizione per far fronte alla crescente minaccia posta dalla Corea del Nord", ha spiegato la fonte, secondo cui l'amministrazione in carica ha "ascolto attentamente le idee" degli alleati degli Stati Uniti nella regione - in particolare Corea del Sud e Giappone - anche tramite un confronto trilaterale. (segue) (Git)