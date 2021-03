Corea del Nord-Usa: Pyongyang continuerà a ignorare le offerte di dialogo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha ribadito lo scorso 22 febbraio che la denuclearizzazione resta il principale obiettivo e focus della politica estera statunitense nella Penisola Coreana, ed ha reiterato l'intenzione di Washington di cooperare il più possibile con gli alleati e partner nella regione. Blinken ha menzionato la Corea del Nord nel corso di un intervento alla Conferenza sul disarmo sponsorizzata dalle Nazioni Unite. Nel corso del suo intervento, il segretario di Stato ha anche messo in guardia dai test balistici della Russia, ed ha ribadito la sollecitazione all'Iran ad attenersi alle linee dell'accordo sul nucleare del 2015. "Gli Stati Uniti restano determinati a garantire che l'Iran non si doti mai di un'arma nucleare. La diplomazia è il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo", ha dichiarato Blinken. (Git)