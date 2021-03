Medio Oriente: condanna palestinese per apertura ambasciate a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura di ambasciate in Israele a Gerusalemme da parte di Kosovo e Repubblica Ceca rappresenta “un passo unilaterale che avrà un impatto sul futuro del processo politico e contribuisce a violare gli accordi siglati con la parte israeliana”. Lo ha detto il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, in un discorso tenuto all’apertura della sessione settimanale del governo di Ramallah. Tali decisioni “non riusciranno a violare i nostri diritti legittimi a Gerusalemme, che è territorio palestinese occupato e la capitale del nostro Stato palestinese”, ha detto Shtayyeh. In un comunicato, il Consiglio nazionale palestinese, organo legislativo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), ha condannato la mossa di Praga e Pristina come “atto illegale che gratifica l’occupante, invece di chiamarlo a rendere conto e imporre sanzioni contro di esso”. (Res)