Kosovo: arrestato in Belgio ex combattente Uck Shala

- Le autorità del Belgio hanno arrestato oggi il kosovaro Pjetёr Shala, sulla base del mandato d'arresto per crimini di guerra confermato dal Tribunale speciale dell'Aia che indaga sulle azioni dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce una nota stampa dello stesso Tribunale speciale Uck. Shala, secondo quanto spiegato, rimarrà in carcere in Belgio in attesa del trasferimento verso un centro di detenzione del Tribunale speciale Uck a l'Aia.(Alt)