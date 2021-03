Kosovo: Covid, ministero Salute punta su Israele per ampliare forniture vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha annunciato lunedì di aver aperto un'ambasciata a Gerusalemme. Le autorità kosovare non hanno potuto partecipare all'inaugurazione ufficiale a causa della pandemia di Covid-19, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri del Kosovo. Il Kosovo è il terzo Paese ad aprire un’ambasciata a Gerusalemme, dopo Stati Uniti e Guatemala, e il primo Paese a maggioranza musulmana a compiere questo gesto. "Un momento veramente storico per le relazioni Kosovo- Israele", ha affermato in un messaggio su Twitter l'ambasciatore kosovaro in Israele Ines Demiri. "Il più grande onore della mia vita è avere questa opportunità di aprire l'ambasciata e servire con orgoglio il mio paese in Israele", ha dichiarato Demiri che ha condiviso diverse fotografie che la ritraggono di fronte alla nuova ambasciata. (segue) (Alt)