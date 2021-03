Sicurezza: Papatheu (FI), Sicilia è oggi prateria per nuova e vecchia delinquenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 17 marzo 1861, l'Italia diventava ufficialmente uno Stato unitario e già l'anno successivo, nel 1862, le élite piemontesi imposero un'unione monetaria, convinte che avrebbe accelerato l'avvicinamento tra il Nord e il Sud. Che invece peggiorò ulteriormente. E oggi a distanza di 60 anni, cosa è cambiato? Niente". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito alla sua interrogazione rivolta al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sulla sicurezza nel Comune di Leonforte, in provincia di Enna. La parlamentare, poi, osserva: "Il divario è sempre più evidente e pure l'Europa l'ha ribadito nelle priorità, ma da siciliana con l'amore dentro per la mia terra faccio una cronaca proibita su quello che durante questi anni non mi sono persa: l'indifferenza e l'odio, ma spesso e volentieri anche gli insulti e i pregiudizi, solo perché sono nata al Sud. Oggi in questi territori che erano considerati ricchi e fra i migliori d'Europa, vedo la desolazione e, soprattutto, l’abbandono dei territori non solo dei cittadini, ma anche dallo Stato. E infatti oggi ciò che raccontiamo rappresenta la prova plastica. La Sicilia - prosegue Papatheu - è oggi prateria per nuova e vecchia delinquenza, sia autoctona che anche d'approdo, perché a fronte del numero sempre crescente di immigrati e di povertà in generale, nessuna misura compensativa è stata adottata realmente dallo Stato per noi. Ed il fatto assurdo è che sono quelli del Nord che ci chiamano ladri". (Com)