Usa-Irlanda: Biden, accordo Venerdì Santo importante per stabilità economica nordirlandese

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che è "di fondamentale importanza" sostenere l’accordo del Venerdì Santo, dal momento che "la stabilità economica e politica dell'Irlanda del Nord è nell'interesse di tutta la nostra gente". Il commento dell’inquilino della Casa Bianca è arrivato in occasione dell’incontro tenuto oggi in videoconferenza con il premier irlandese, Micheal Martin, in concomitanza con il giorno di San Patrizio. Quest’ultimo ha definito Biden “un fiero figlio d’Irlanda”. Biden, il presidente Usa più legato all’Irlanda dai tempi di John F. Kennedy, ha reso manifesto il suo affetto per il paese europeo. Martin è stato tra i primi leader stranieri con cui l’inquilino della Casa Bianca ha interloquito dopo essere stato eletto presidente. Anche il premier irlandese – da molti individuato come un mediatore fra Regno Unito e Stati Uniti – ha parlato “dell’incrollabile sostegno” di Washington all'accordo del Venerdì Santo. “Ha significato molto e ha avuto importanza, anche quando abbiamo negoziato la Brexit. Con una nuova relazione commerciale ora in atto tra l'Unione europea e il Regno Unito e un protocollo che protegge la pace ed evita un confine duro su quest'isola, voglio andare avanti con una relazione positiva con il Regno Unito. Ciò significa attenersi a quanto concordato e lavorare insieme per realizzarlo”, ha spiegato Martin. Secondo il premier irlandese, bisogna lavorare per “mantenere la pace e promuovere una maggiore riconciliazione sulla nostra isola condivisa, obiettivi che so sostieni” come presidente degli Stati Uniti.(Nys)