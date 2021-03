Cile: ministro degli Interni Delgado ricoverato per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni del Cile, Rodrigo Delgado, è stato ricoverato oggi all'ospedale militare "Fach" della capitale dopo essere risultato positivo il 12 marzo scorso al Covid-19. Secondo quanto riferisce un comunicato ufficiale, il titolare del dicastero si è diretto spontaneamente all'ospedale per svolgere una serie di esami in forma preventiva e che "il responsabile medico ne ha indicato il ricovero precauzionale in attesa di evoluzioni". Il comunicato precisa che la direzione del ministero viene assunta temporaneamente dal vice ministro Baldo Prokurica. Quest'ultimo in un messaggio via Twitter ha informato di aver comunicato telefonicamente con il ministro Delgado e di averlo trovato "di buon umore". "Gli auguro una guarigione rapida, in modo che riprenda a servire il Paese con l'energia e l'impegno che lo caratterizzano", ha scritto quindi il viceministro. (segue) (Abu)