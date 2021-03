El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bukele si profila come il grande vincitore delle elezioni amministrative e parlamentari tenutesi domenica 14 marzo. Con oltre il 90 per cento delle schede scrutinate, il partito Ni da lui co-fondato ottiene il 66,45 per cento dei consensi, un dato che gli consentirebbe di aggiudicarsi 56 degli 84 seggi dell'Assemblea legislativa. Una maggioranza, per il parlamento che si insedierà il primo maggio, ulteriormente rafforzata dai cinque seggi vinti dalla Grande alleanza per l'unità nazionale (Gana): un totale di 61 parlamentari, potenzialmente solo due in meno della maggioranza dei due terzi dell'aula. Bukele si appresta così a completare una fulminea occupazione della scena politica salvadoregna, dopo essere diventato nel febbraio del 2019 presidente a soli 37 anni. (segue) (Mec)