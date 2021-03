El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno dopo alcuni parlamentari hanno cercato di avviare un procedimento di impeachment, chiedendo di verificare le "capacità mentali" del presidente. "Ci troviamo dinanzi a un malato che ha bisogno della nostra empatia e che possa essere sostituito da qualcuno che abbia la sufficiente coerenza", spiegava il deputato di Arena, Ricardo Velasquez Parker. "È incredibile, ma anche degno di attenzione, come gli autoproclamati 'difensori della democrazia e della separazione dei poteri' rimangono in silenzio totale dinanzi al tentativo di colpo di stato parlamentare", rispondeva Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)