Venezuela: ex presidente Uruguay Mujica su governo Maduro, "non è altro che una dittatura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, ha affermato che "in Venezuela c'è una dittatura", in riferimento al governo di Nicolas Maduro. "Nel contesto attuale non è altro che una dittatura", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a "Radio Universal" Mujica, che in passato ha difeso il governo dell'attuale presidente venezuelano in diverse occasioni. Ciononostante, l'ex capo di Stato uruguaiano ha affermato che la soluzione alla crisi del paese deve essere lasciata ai venezuelani. "Spetta ai venezuelani trovare la via d'uscita alla dittatura", ha evidenziato lo storico leader della coalizione di centro sinistra Frente Amplio, aggiungendo quindi che la soluzione migliore rimane quella di svolgere "nuove elezioni con garanzie". (segue) (Nys)