Venezuela: ex presidente Uruguay Mujica su governo Maduro, "non è altro che una dittatura" (2)

- L'ipotesi di una riapertura del dialogo tra governo e opposizioni sullo svolgimento di nuove elezioni in Venezuela è d'altra parte di nuovo al centro del dibattito interno delle ultime settimane. Il grosso del fronte antigovernativo chiede garanzie solide su libertà di partecipazione soprattutto per i leader in arresto per "motivi politici", presenza di osservatori internazionali accreditati, garanzie sulla regolarità degli scrutini e aggiornamento dei registri elettorali, Ma soprattutto vorrebbe che le urne si riaprissero per eleggere un nuovo presidente, considerando fraudolenta anche l'elezione che nel 2018 ha rinnovato il mandato a Maduro. Il governo parla invece di elezioni regionali, da tenersi secondo Costituzione entro la fine dell'anno in corso, considerando il presidente in carica fino a scadenza "naturale, nel 2024. (Nys)