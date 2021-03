Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 2,75 per cento, primo aumento dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha deciso di aumentare il tasso di interesse di base dell'economia (tasso di sconto) al 2,75 per cento. Il tasso era al 2 per cento, suo minimo storico assoluto dallo scorso 6 agosto. La decisione è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) di ieri, 17 marzo. L'iniziativa arriva in un momento in cui si registra una intensa crescita dell'inflazione, soprattutto relativa ai prezzi degli alimenti, dei carburanti e alla valorizzazione del dollaro contro il real, unito a uno scenario di tensione politica, a un ritmo di vaccinazione anti-Covid estremamente lento e di fronte a grandi difficoltà nel contenere l'aumento della spesa pubblica. (segue) (Brb)