Ecuador: scandalo vaccini, blitz della procura presso gli uffici del ministero della Salute

- Forze dell'ordine e magistratura dell'Ecuador hanno condotto un'operazione presso gli uffici del ministero della Salute per acquisire documenti nell'ambito dell'inchiesta nei confronti dell'ex ministro Juan Carlos Zevallos, indagato per traffico di influenze e reati contro la pubblica amministrazione per aver favorito la vaccinazione contro il Covid-19 di persone non in prima linea nella lotta alla pandemia e quindi non inserite nella lista delle priorità, tra cui la madre. L'operazione avviene 20 giorni dopo che l'ormai ex ministro ha lasciato il paese, rifugiandosi negli Stati Uniti per sfuggire alle indagini. Poco prima della partenza per gli Usa, l'organizzazione Azione legale popolare aveva inviato una richiesta all'ufficio del Procuratore generale dello stato per impedire la partenza di Zevallos dal paese. Secondo l'associazione, quando Zevallos è andato via "c'era già un'indagine preliminare a suo carico e il procuratore generale Diana Salazar aveva già a disposizione tutti i documenti per formalizzare la accuse contro il ministro ma non l'ha fatto. Nonostante avessimo anticipato la possibilità del rischio fuga", dicono in un comunicato. Zevallos, si era dimesso a seguito dello scandalo lo scorso 27 febbraio. Le dimissioni erano poi state confermate pubblicamente dal presidente Lenin Moreno. "C'è chi vede solo errori. Rispetto questa opinione. Preferisco ricordare il ministro che ha accettato il difficile compito di condurre la salute del Paese nella peggiore crisi sanitaria che l'Ecuador e il mondo stanno vivendo, e che con lavoro e sacrifici ha contribuito a salvare centinaia di migliaia di vite", scriveva il capo dello stato sul suo account Twitter.(Brb)