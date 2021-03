Brasile: giustizia mantiene congelamento beni per ex presidente Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio dovrebbe ora ripartire dalle indagini preliminari a Brasilia, ed è più facile che nel frattempo i reati contestati possano cadere in prescrizione. Senza contare che lo stesso impianto accusatorio è sempre più al centro di polemiche e nuovi dossier giudiziari. Ha in questo senso fatto rumore la diffusione di messaggi scambiati tra i procuratori di Curitiba (compreso l'accusatore di Lula, Deltan Dallagnol), i giudici (tra cui lo stesso Moro) e altri attori della magistratura, da cui parrebbe emergere un lavoro congiunto che procura e giudici avrebbero fatto per costruire prove a danno di Lula. Dubbi raccolti appieno dalla Corte suprema che ha acquisito i messaggi e avviato un'inchiesta che vede l'attività del giudice Moro sotto la lente. Nel caso la condotta di Moro venga definita 'sospetta' potrebbe scattare un nuovo annullamento per le sentenze emesse a carico di Lula (anche per vizi procedurali) e di altri imputati in processi simili, oltre al rischio conseguenze penali. Lula da sempre si definisce vittima di una persecuzione politiche ordita ai suoi danni per impedirgli di partecipare alla vita politica del paese. (segue) (Brb)