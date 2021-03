Paesi Bassi: nuovi exit poll confermano vittoria partito premier Rutte, bel risultato per D66 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una distanza maggiore il Partito del lavoro (PvdA), che resterebbe con gli stessi seggi che detiene ora, ovvero nove, un dato paradossalmente confortante soprattutto il brutto arretramento di quattro anni fa. GroenLinks (Sinistra verde) e il Partito socialista (Sp) sono in netto calo: ottengono entrambi otto seggi, ben sei in meno di quattro anni fa. Il Forum per la democrazia ottiene cinque seggi in più del 2017, secondo i dati di Ipsos, e arriva a otto seggi. Il Partito per gli Animali ottiene sei seggi, uno in più delle precedenti elezioni, mentre il partito paneuropeo Volt, al suo debutto nella competizione elettorale nazionale, ne guadagna ben quattro. (Beb)