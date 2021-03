Brasile: governo riduce tariffe importazione su prodotti medici, informatici e industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo di gestione della Camera del commercio estero del Brasile (Camex) ha disposto una riduzione del 10 per cento sulle tariffe di importazioni per strumenti e apparecchiature mediche, informatiche e relative alle telecomunicazioni. In una nota, il ministero dell'Economia ha riferito che l'iniziativa ridurrà i costi e aumenterà la competitività di vari settori dell'economia e andrà a vantaggio dei consumatori, che pagheranno meno per acquistare articoli come computer e telefoni cellulari. A causa della svalutazione della moneta brasiliana, real, nell'ultimo anno, questi prodotti hanno visto un notevole aumento dei prezzi nel paese. In tutto sono inseriti nella lista che beneficerà della riduzione 1.495 prodotti. (segue) (Brb)