Brasile: governo riduce tariffe importazione su prodotti medici, informatici e industriali (2)

- Poiché la modifica interviene su una tassa regolamentare (utilizzata per regolare l'economia), il governo non ha bisogno di aumentare altre tasse o tagliare spese per compensare la perdita di entrate, come stabilito dalla legge sulla responsabilità fiscale per altri tipi di tasse. Attualmente, le tariffe di importazione per questi prodotti vanno da zero al 16 per cento per le merci che pagano la tariffa esterna comune (Tec) del Mercosur. Con la riduzione, una macchina industriale per il cui ingresso va pagato il 10 per cento di tasse, sarà necessario versare ora il 9 per cento. Un dispositivo elettronico (telefono cellulare e computer portatile) tariffato al 16 per cento verrà ora tariffato al 14,4 per cento. Nel caso delle apparecchiature mediche a raggi X e dei microscopi ottici, la tariffa si ridurrà dal 14 al 12,6 per cento. Gli articoli tariffati al 2 per cento avranno la tariffa azzerata. Le aliquote ridotte entreranno in vigore sette giorni dopo la pubblicazione della delibera Camex. Secondo il ministero dell'Economia, il testo dovrebbe essere ufficialmente pubblicato domani, 18 marzo in Gazzetta ufficiale federale. (Brb)