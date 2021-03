Usa: condannato a 4 anni pilota venezuelano legato a Maduro e altri vertici dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno condannato a quattro anni e mezzo di carcere Víctor Mones Coro, un pilota venezuelano che ha collaborato con il presidente dello Stato sudamericano, Nicolás Maduro, il vicepresidente Tareck El Aissami, il presidente della Corte Suprema, Maikel Moreno, e l’imprenditore Samark López. Il sistema giudiziario Usa ha appurato che Mones Coro ha portato avanti "un piano concordato e sostenuto per diversi anni volto a fornire servizi di volo illeciti per milioni di dollari a figure del regime chavista in diretta violazione della politica estera e delle sanzioni statunitensi”. “La sentenza odierna serve a ricordare che, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine, perseguiremo energicamente i trasgressori delle sanzioni per proteggere la nostra sicurezza nazionale", ha affermato il procuratore di Manhattan, Audrey Strauss. "Tra il 2017 e il 2019, Mones Coro ha utilizzato la sua società americana, l’American Charter Services (Acs), per fornire servizi di voli privati a El Aissami e al suo presunto front man, Samark Lopez Bello, in violazione delle sanzioni del dipartimento del Tesoro. Anche il presidente della Corte Suprema venezuelana, Maikel Moreno, ha beneficiato di questo schema, secondo le indagini del sistema giudiziario statunitense ", si legge nelle motivazioni della sentenza. Mones Coro ha anche sostenuto la campagna di rielezione di Maduro nel maggio 2018, con 25 voli interni venezuelani tra febbraio e maggio. Questi spostamenti servivano a trasportare i materiali e il cibo per la campagna elettorale.(Nys)