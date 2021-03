El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele, ha accusato il Tribunale supremo elettorale (Tse) di aver tentato di rimuovere 83 consiglieri municipali eletti per il partito Nuove idee (Ni), poche ore prima della pubblicazione da parte del Tse dei risultati definitivi delle elezioni del 28 febbraio da cui il partito di Bukele è uscito vittorioso con un ampio margine di consenso. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo". Secondo Bukele, il Tse ha ignorato palesemente il volere del popolo. Il presidente, in un messaggio su Twitter dal tono minatorio ha affermato: "Non giocate con il fuoco". Bukele ha poi affermato di aver aspettato 16 giorni per l'esame finale di tutti i voti "lottando per ogni atto e assicurandosi che la volontà del popolo salvadoregno venisse rispettata", sottolineando tuttavia che "le irregolarità sono rimaste". Il presidente del partito Nuove idee, Xavier Zablah Bukele, cugino del presidente, ha ribadito che il Tse vuole togliere voti per "sottrarre un consigliere dal municipio". "Non lo permetteremo. I magistrati devono rispettare la legge", ha anche lui in un messaggio su Twitter. (segue) (Mec)