El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Ni, che dallo spoglio che si sta effettuando sembra potersi ripetere anche nelle municipali e nel parlamento centroamericano, consegna a Bukele nuovi poteri per imprimere ancora più forza alla sua azione di governo. La maggioranza altamente qualificata renderà tra le altre cose possibile nominare un terzo dei magistrati della Corte suprema, il procuratore generale come il personale della procura sui diritti umani o della Corte dei conti, contrattare prestiti e approvare leggi di spesa senza praticamente opposizione. Di fatto un controllo più o meno diretto dei tre poteri dello stato, che porterà il presidente a sgranare la sua agenda politica non più da una posizione di sfida verso le istituzioni, emblema di una ribellione al "potere tradizionale" del paese. (segue) (Mec)