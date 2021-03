El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bukele, alla guida di un paese che soffre di alti tassi di violenza, è artefice di una politica di mano ferma contro la criminalità, non esitando a ingaggiare serrati braccio di ferro con altri poteri dello stato per portare avanti la sua agenda. A metà gennaio inoltre, il presidente ha deciso di sospendere le celebrazioni della firma degli accordi di pace propiziati dalle Nazioni Unite, promuovendo al suo posto una giornata di ricordo delle vittime. Bukele ha sottolineato che gli accordi che misero sostanzialmente fine a scontri durati dodici anni hanno segnato anche l'inizio "da un lato di una tappa di maggiore corruzione ed esclusione sociale, e dall'altro l'avvio di una fase di maggio arricchimento fraudolento degli stessi attori che hanno firmato gli accordi". La firma fu apposta il 16 gennaio del 1992 nel castello di Chapultepec, in Messico, dal governo del Salvador e dall'Fmln. Il documento finale abbraccia cinque aree fondamentali: cambio delle Forze armate, creazione di una Polizia nazionale, modifiche al sistema giudiziario e alla difesa dei diritti umani, riforma del sistema elettorale e misure nel campo economico e sociale. (Mec)