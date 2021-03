Bolivia: governo Arce, "difenderemo la nostra sovranità contro le ingerenze dell'Osa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per parte sua, nel precedente comunicato, l'Osa aveva respinto a sua volta le accuse di ingerenza lanciate dal governo della Bolivia contro il segretario generale Luis Almagro, che dopo l'arresto dell'ex presidente ad interim Anez aveva denunciato un uso politico della giustizia. "In merito alla dichiarazione del ministero degli Esteri boliviano, il segretariato generale dell'Osa respinge i contenuti e condanna il loro tono minaccioso, nonché la volontà di concentrare in Luis Almagro le decisioni e le posizioni istituzionali della segreteria generale", si affermava nella nota diffusa mercoledì. L'Osa ribadiva quindi le accuse rivolte a La Paz circa l'uso politico della giustizia e la mancanza di una reale separazione dei poteri e denunciava che la situazione nel paese andino "é peggiorata" con il ritorno del Movimento al socialismo (Mas) al governo, e che "è in dubbio l'imparzialità dei processi in corso". (segue) (Brb)