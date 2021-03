Argentina: ministro Economia negli Usa per una settimana, in agenda incontri con investitori ed Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, è partito ieri (mercoledì 17) per gli Stati Uniti per un viaggio ufficiale che include una tappa a New York ed una a Washington. Il viaggio inizialmente era stato programmato ed annunciato ufficialmente per il 23 marzo e l'improvviso cambio di programma è stato giustificato ad "Agenzia Nova" da fonti ufficiali del ministero con la possibilità di far "coincidere impegni del ministro già prefissati a New York con le riunioni tecniche con lo staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Washington" per il negoziato sulla ristrutturazione del debito. Nella prima tappa a New York, affermano le fonti del ministero, Guzman si incontrerà con investitori e think tank statunitensi, mentre le riunioni con l'Fmi nella capitale Washington saranno a partire dal 23 come annunciato inizialmente. L'agenda di Guzman nella capitale statunitense prevede incontri anche con il presidente della Banca mondiale (Bm), David Malpass, ed il titolare della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), Mauricio Claver Carone. (segue) (Abu)