Argentina: ministro Economia negli Usa per una settimana, in agenda incontri con investitori ed Fmi (2)

- La principale incognita del negoziato tra Argentina ed Fmi per la ristrutturazione del debito di 44 miliardi di dollari contratto nel 2018 è rappresentata attualmente dai tempi di chiusura piuttosto che dai contenuti del nuovo programma. Secondo le ultime indiscrezioni, Buenos Aires preferirebbe spostare l'annuncio di un accordo a dopo le elezioni legislative di medio termine in programma il 24 ottobre. La dilazione del negoziato permetterebbe al governo di Alberto Fernandez di affrontare la campagna elettorale senza il peso di un eventuale annuncio di tagli alla spesa o dell'adozione di misure dettate da esigenze del Fondo monetario. Tuttavia la prospettiva di un prolungamento delle trattative sta già ponendo sotto stress le quotazioni dei titoli del debito argentino così come lo spread misurato in relazione ai titoli del tesoro statunitense. (segue) (Abu)